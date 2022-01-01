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Кафе Ореховый Бульвар
Кафе Ореховый Бульвар
Азербайджанская и европейская кухня
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Кафе Ореховый Бульвар
Кафе Ореховый Бульвар
Азербайджанская и европейская кухня
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Кафе Ореховый Бульвар
Кафе Ореховый Бульвар
Азербайджанская и европейская кухня
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РЕСТОРАН

Ореховый Бульвар – это кафе с живой музыкой в Царицыно. Здесь вы можете весело отметить любые праздники, устроить свидание со своей второй половинкой, провести вечер с друзьями. Вас порадует уютная атмосфера, которая располагает к расслабляющему спокойному отдыху.
ДОСТАВКА

Предлагается доставка еды на Каширском шоссе. Кафе Ореховый Бульвар предлагает для этого блюда самых разных кухонь. Вас не разочарует высокая квалификация наших поваров. Предлагается богатый выбор блюд из классической кухни и из национальных – от разных народов.
БАНКЕТЫ

Вам нужен банкетный зал на Каширском шоссе? Кафе Ореховый Бульвар окажется отличным вариантом для проведения самых разных праздников – от скромных домашних до роскошных торжеств.
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Организация мероприятий
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Завтрак в кафе ореховый бульвар - идеальное начало дня.
Завтрак в кафе ореховый бульвар - идеальное начало дня. Ежедневно с 9 00 до 12 00. На выбор 4 блюда + напиток всего за 350 руб. 
Промокоды на доставку еды
Промокоды на доставку еды Промокод: bulvar300 - скидка 300 руб., промокод bulvar20 - скидка 20%. Бесплатная доставка еды. https://obulvar.ru/dostavka/ 
Доставка блюд из кафе «Ореховый Бульвар»
Доставка блюд из кафе «Ореховый Бульвар» Доставка блюд из кафе «Ореховый Бульвар» — это возможность порадовать членов семьи, друзей и близких угощением ресторанного уровня на любой праздник. Нет необходимости тратить время на покупку продуктов, самостоятельное приготовление, беспокоиться о качестве получившегося угощения – все заботы в
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Промокоды на доставку еды
Промокоды на доставку еды Промокод: bulvar300 - скидка 300 руб., промокод bulvar20 - скидка 20%. Бесплатная доставка еды. https://obulvar.ru/dostavka/ 
Доставка блюд из кафе «Ореховый Бульвар»
Доставка блюд из кафе «Ореховый Бульвар» Доставка блюд из кафе «Ореховый Бульвар» — это возможность порадовать членов семьи, друзей и близких угощением ресторанного уровня на любой праздник. Нет необходимости тратить время на покупку продуктов, самостоятельное приготовление, беспокоиться о качестве получившегося угощения – все заботы в
Более 30 видов шашлыка
Более 30 видов шашлыка Меню Кафе Ореховый Бульвар представлены разнообразные блюда, приготовленные на углях: более 30 видов шашлыка (рыба, птица ,мясо, овощи, грибы…) от 320 руб.  
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Кафе «Ореховый Бульвар» Кафе «Ореховый Бульвар» на Каширке приглашает отлично провести время в уютной обстановке и попробовать вкусные блюда европейской, русской, азербайджанской кухни от высококлассного шеф-повара. Мы создали для гостей доброжелательную атмосферу, располагающую к спокойному отдыху и дружескому общению.
Кафе «Ореховый Бульвар»
Доставка блюд из кафе «Ореховый Бульвар» Доставка блюд из кафе «Ореховый Бульвар» — это возможность порадовать членов семьи, друзей и близких угощением ресторанного уровня на любой праздник. Нет необходимости тратить время на покупку продуктов, самостоятельное приготовление, беспокоиться о качестве получившегося угощения – все заботы
Доставка блюд из кафе «Ореховый Бульвар»
Более 30 видов шашлыка Меню Кафе Ореховый Бульвар представлены разнообразные блюда, приготовленные на углях: более 30 видов шашлыка (рыба, птица ,мясо, овощи, грибы…) от 320 руб. Промокод: bulvar300 - скидка 300 руб., промокод bulvar20 - скидка 20%. Бесплатная доставка еды. https://obulvar.ru/dostavka/
Более 30 видов шашлыка
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